"Sa vedem daca cei de la Craiova vor odihni jucatori si cu noi! Cu Steaua, toata lumea isi da viata". Ce spune Alibec despre lupta din ultima etapa

Astra 0-1 Steaua | Ros-albastrii castiga la limita la Giurgiu si duc lupta la titlu pana in ultima etapa a campionatului. Gnohere a inscris unicul gol al partidei. Alibec a vorbit la final.

"Ne bucuram ca am castigat, speram sa castigam si cu Craiova, iar adversarele sa se incurce.

E important ca am castigat, imi pare rau pentru Astra ca nu mai are sanse le nimic in acest final de campionat.

Noi nu mai avem presiune, toata presiune e pe Viitorul. Vom astepta sa vedem ce se intampla.

Au jucat multi copii la Craiova, nu pot spune eu nimic. Am inteles ca au odihnit jucatori pentru Cupa. Vom vedea daca ii vor menaja si cu noi. Cu Steaua, toate echipele isi dau viata. Dar vom vedea ce va fi.

Daca pierdem campionatul, il pierdem pe mana noastra. Trebuia sa castigam cu Viitorul cu 3-0 sau 4-0. Am pierdut puncte si cu Dinamo", a spus Denis Alibec dupa Astra 0-1 Steaua.