"Sa-i multumim ca a schimbat soarta acestui campionat! 4 milioane de stelisti il vor...lauda". Atac dur al lui Reghe dupa suspendarea primita

Laurentiu Reghecampf a fost suspendat doua etape de Comisia de Disciplina si nu va putea sta pe banca echipei sale la ultimele doua partide, decisive pentru stabilirea castigatoarei titlului Ligii I. Antrenorul stelist a fost eliminat in meciul cu Dinamo si va vedea doar din tribune meciurile cu Astra si CSU Craiova.

Reghecampf il critica pe Octavian Sovre, tusier la meciul FCSB - Dinamo, si spune ca acelasi asistent a indicat eronat penalty-ul din ultimul minut de joc.

Antrenorul FCSB mai spune ca e sigur ca CSU Craiova isi va apara corect sansele cu Viitorul.

"Am dat niste declaratii astazi. Octavian Sovre a spus ca a auzit cand am injurat. Dar ceilalti au spus ca nu au auzit nimic. Am dus in fata Comisiei si un DVD cu dovada ca nu am injurat, doar am intrebat de ce am fost eliminat.

Sovre a schimbat soarta acestui campionat prin ce a facut. Va avea numai cuvinte de lauda din partea a 4 milioane de fani ai Stelei. Uitati-va pe imagini si vedeti reactia lui Hategan la penalty si pe cea a lui Sovre. Din punctul meu de vedere nu a fost penalty. Am fost si eu jucator de banda si stiu.

Nu cred ca cei de la Craiova vor juca cu juniori. Ei au un meci important in Cupa si daca vor sa isi tina jucatorii in forma, cred ca trebuie sa ii bage.

Eu il cunosc pe patronul lor, dar nu comentez ceea ce spune acel domn care sustine ca e presedinte. Cred ca vor fi repecursiuni pentru ceea ce a spus Marcel Popescu astazi.

Eu nu am niciun fel de dubiu, sunt sigur ca toate meciurile se vor juca pe teren, pentru ca este interesul tuturor sa-si castige meciurile", a spus Laurentiu Reghecampf la Digisport.