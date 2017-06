"S-au bronzat doar pe o parte!" :) Voluntariul, record pentru cea mai scurta vacanta. Noul obiectiv al echipei

Castigatorii Cupei Romaniei n-au avut timp nici sa se bronzeze in vacanta!A tinut doar o saptamana!

Dupa ce si-au luat primele pentru Cupa, fotbalistii Voluntariului au fugit la mare in vacanta scurta!



"S-au bronzat doar pe o parte. Doar pe fata s-au bronzat, pe spate nu au avut timp. Eu n-am avut deloc vacanta", se amuza antrenorul Claudiu Niculescu.



Voluntariul vrea sa puna mana si pe al doilea trofeu in acest an: Supercupa. Se bate cu Viitorul lui Hagi.



"Orice jucator vrea sa castige si orice trofeu e important pentru noi!", spune liderul Costin Lazar.