S-a TERMINAT pentru Sanmartean? Semnul care ar putea sa-i anunte retragerea

Oferta pe care o astepta din Golf inca n-a venit. Sanmartean ar putea renunta la fotbal in aceasta vara.

"Daca nu voi primi ceva din tarile arabe, cred ca e finalul carierei pentru mine", anunta Sanmartean inainte de Romania - Chile, amicalul de pe Cluj Arena inceput dupa ce el a dat lovitura de start.

Lucian e gata sa renunte la 37 de ani. Sanmartean a intrat deja intr-un program de pregatire condus de UEFA si de Federatia din Romania, "Certificate in Football Management". Sanmartean a luat parte la primul curs, care s-a desfasurat in weekend si a tinut doua zile, si a anuntat va fi prezent si la celelalte lucrari ale programului. Indiciile duc din ce in ce mai clar spre ideea retragerii din cariera profesionista.

Sanmartean, unul dintre cel mai valorosi fotbalisti romani din ultimii 30 de ani, a trecut in cariera pe la Gloria Bistrita, Panathinaikos, Utrecht, FC Vaslui, Steaua, Al Ittihad, Pandurii si Al Taewoon. Sanmartean e campion in Grecia cu Panathinaikos si in Romania cu Steaua. In 2014, Lucian a castigat trofeul pentru cel mai bun fotbalist roman al anului.