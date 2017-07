Romanian Bad Boys. Top 10 cei mai duri fotbalisti romani din ultimii 25 de ani! Cine sunt FIARELE din Liga 1

In ultimul sfert de veac, fotbalul romanesc a fost terenul de vanatoare al unor "pradatori" veritabili.

Desi in ultimii 25 de ani am avut parte de momente memorabile, precum calificari la turnee finale cu echipa nationala, evolutii remarcabile in cupele europene, meciuri fantastice sau nasterea unor staruri al caror talent a stralucit mai mult sau mai putin, in acelasi timp am fost prezenti la testimonialul unor jucatori din "partea intunecata" a fenomenului, care si-au facut loc cu pumnul, au rupt oase si au incheiat cariere, au provocat fiori si au nascut ura si controverse.



10. Marius Constatin

Fostul sau antrenor de la Rapid, Marius Sumudica, spunea despre Marius Constantin ca "daca intri la el in camera sta bicicleta dreapta, fara cric, de la fumul de tigara", iar fanii giulesteni glumeau ca "atunci cand ajunge la ProRapid si deschide usa masinii cad cateva cutii de bere". Un fundas puternic si talentat, "Spartanul" Constantin a avut de suferit de multe ori din cauza vietii extrasportive agitate si a duritatii necontrolate din teren. In arsenalul sau regasim batai cu proprii colegi si antrenori, cu jucatorii adversi, dar si niste intrari care i-ar face sa roseasca pe hocheisti de mult laudatele lor body check-uri.

9. Mirel Radoi

Radoi este considerat unul dintre cei mai duri fotbalisti care a evoluat pentru Steaua in ultimii ani, fiind considerat un lider al vestiarului, zvonindu-se ca isi tinea coechipierii la respect cu pumn de fier, daca era nevoie. Printre operele lui Radoi se numara vandalizarea vestiarelor, lovitura de cot criminala aplicata unui adversar de la Al Nasr in campionatul Arabiei Saudite sau lovitura de picior in figura data lui Palimaru in meciul Steaua-Poli Iaşi din 2007. De altfel, modul inconstient in care intra in duelurile cu adversarii i-au adus si lui numeroase accidentari.

8. Iulian Filipescu



Filipescu a evoluat cu succes la Steaua, Galatasaray sau Betis, dar nu a fost apreciat prea mult de suporterii acestor echipe. De altfel, si fanii echipei nationale au reprosat intotdeauna convocarea lui, considerand ca este lent si nespectaculos. Insa, in ciuda pletelor lungi si a alurii sale de pictor, cel poreclit "Felipe" sau "Tandala" a fost unul dintre "silent killerii" fotbalului romanesc. Intrarile la limita regulamentului au fost completate de iesirile violente din afara terenului, despre el spunandu-se ca era cel care le asigura spatele lui Hagi si Popescu in clinciurile din campionatul Turciei, unde devenise spaima adversarilor. Este celebru si episodul din 2006, cand romanul evolua la FC Zurich si a marcat golul care a decis campionatul, iar un ultras al lui FC Basel a intrat pe teren ca sa il agreseze, dar a fost calcat in picioare de Filipescu.

7. Jean Vladoiu



Cel poreclit "Charlie" este unul dintre putinii atacanti care a dat mai mult in fundasii adversi decat a primit. Unul dintre cei mai buni oameni de atac din anii ’90, Vladoiu era recunoscut pentru temperamentul sau exploziv, fiind iute la manie atat in vestiar cat si pe teren. Mustaciosul pitestean avea sa intre in istoria neagra a Cupei Mondiale cu tristul record de "a doua cea mai rapida eliminare" (143 de secunde de la intrarea pe teren; recordul fiind detinut de uruguayanul Jose Batista, eliminat dupa doar 56 de secunde in Uruguay-Scoția, 0-0, la CM 1986), dupa intrarea criminala la elvetianul Christophe Ohrel, care i-a adus si excluderea din lot pentru restul competitiei.

6. Daniel Prodan



Participant la traseul de succes ale echipei nationale de la CM 1994 si om de baza in echipa Stelei din anii ’90, Prodan era doar lapte, miere si bancuri pentru coechipieri, dar un adevarat cosmar pentru adversari. Considerat unul dintre bautorii de categorie grea din fotbalul romanesc, cel poreclit "Tatuca" a oferit un exemplu de ce pateau adversarii sai, cand a caracterizat marcajul pe care i l-a facut brazilianului Ronaldo intr-un meci FC Barcelona-Atletico Madrid: "am inceput sa ii dau <topoare>, l-am calcat pe tendoane, i-am dat pumni pe la coaste, i-am dat un cot in cap. Am inceput sa ma enervez pentru ca nu se vaita, nu zicea nimic. L-am si injurat".

5. Adrian Matei



"Cacao" este singurul fotbalist care a evoluat la toate cluburile din Bucuresti (Rapid, Victoria, Sportul Studentesc, Dinamo, Steaua si Progresul), dar este pastrat in memoria colectiva a microbistilor ca unul dintre cei mai duri fotbalisti din Liga 1 in anii ’90, cand intrarile sale cu talpa inainte, alunecarile la limita regulamentului si tacticile de intimidare a adversarului isi faceau efectul, putini fiind cei care se pot lauda ca l-au depasit cu usurinta. Circula zvonul ca juca cu sortul mult ridicat, folosindu-se de tragerea acestuia in sus pentru a le aplica lovituri de cot adversarilor la fazele fixe. Cea mai celebra victima a fost Radu Niculescu, caruia i-a scos mai multi dinti dupa un duel direct.

4. Dan Alexa



Supranumele "Chirurgul" nu se datora preciziei paselor sau suturilor, ci mai ales "controalelor ortopedice" pe care le facea adversarilor, el fiind un adept al expresiei "trece mingea, dar nu trece omul". "Luati-mi agresivitatea si nu mai exist!", isi caracteriza jocul fostul inchizator de la Dinamo, Rapid si Poli Timisoara, care era spaima Ligii 1 cu ghetele sale de fotbal cu crampoane lungi de metal. El ii are pe cunostinta pe Cosmin Mocanu, caruia, in 2002, i-a provocat distrugerea genunchiului drept (smulgerea ligamentelor colaterale, entorsa de genunchi, smulgerea ligamentelor incrucisate, afectarea meniscului), fundasul Farului avand nevoie de doua operatii si de un an de zile pentru recuperare. Un alt jucator caruia Alexa i-a distrus cariera este mijlocasul Pandurilor, Adrian Popescu, care, in 2007, s-a ales cu o dubla fractura, de tibie si peroneu, acesta revenind pe gazon dupa un an de la accidentare.

3. Gabriel Muresan



Mijlocasul ardelean a fost poreclit "Cap de Mort" datorita duritatii sale duse la extrem. Renumele sau de "rupator" este asa de cunoscut, incat fotbalistii adversii prefera sa paseze mingea din prima sau maxim dupa doua atingeri pentru a evita si cel mai mic contact cu el. Desi au fost multi adversari care au facut cunostinta cu intrarile neortodoxe ale lui Muresan, cel mai cunoscut caz este cel al lui Raul Rusescu, pe care l-a bagat in spital dupa un meci ASA Tg. Mures-Steaua din 2014. Muresan i-a aplicat un cot in figura si stelistul a suferit o fractura de os orbital. Rusescu a fost in pericol sa isi piarda permanent vederea la ochiul drept si s-a ales cu o placa de titan inserata in zona craniului. Ciudat a fost ca Comisia de Recurs a FRF i-a anulat suspendarea lui Gabi Muresan.



2. Ionel Ganea



"Ganezul" a fost un atacant valoros, dar, in acelasi timp, o persoana destul de irascibila, imprevizibila si violenta, de care le-a fost teama chiar si propriilor antrenori si coechipieri. Dincolo de "dubla" care i-a furat titlul Rapidului in 1998 sau memorabilul penalty scos si transformat contra Angliei la Euro 2000, cariera atacantului a fost marcata mai ales de episoade violente. In 2004, in timpul unui amical contra Scotiei desfasurat in SUA, el i-a provocat o grava accidentare la ligamentele genunchiului lui John Kennedy, o tanara speranta a lui Celtic, in varsta de 21 de ani. Dupa trei ani in afara gazonului si numeroase incercari de a reveni in activitate, scotianul si-a anuntat retragerea din fotbal. Alte evenimente caracteristice lui Ganea sunt sutul in gura aplicat in vestiarul Craiovei colegului Cornel Frasineanu, care uitase sa ii inapoieze niste bani imprumutati (mijlocasul a mancat cu paiul doua luni, dupa ce a fost diagnosticat cu dubla fractura de mandibula), terorizarea colegilor de la Dinamo, bataia din cantonamentul nationalei cu Stelea, injurarea selectionerului Boloni, care intarzia sa il bage in teren, amenintarea jurnalistilor sau celebra agresare a tusierului Mudura chiar pe teren.

1. Marius Lacatus



Lacatus e cel mai dur fotbalist roman din ultimii 25 de ani si poate din toate timpurile. Atacantul Stelei uimea prin dedublarea personalitatii: extrem de linistit in afara terenului, el intra intr-o stare de "turbare" cand calca pe gazon, pentru care a fost supranumit "Fiara". Pe langa pumnii si flegmele impartite nediscrimatoriu adversarilor, Lacatus a avut de-a lungul carierei cateva interventii brutale. El i-a incheiat cariera fundasului bacauan Vasile Ardeleanu, in 1999, dupa ce i-a provocat o dubla fractura, de tibie si peroneu, si a fost aproape sa faca acelasi lucru cu internationalul spaniol Jose Antonio Camacho, la un meci din preliminariile Euro 1988 si cu sarbul Budimir Vujacici in timpul unui amical disputant la Belgrad in 1996.