Rivaldo, talismanul lui Dinamo! Contra: "L-am intrebat daca poate sa vina cu noi la Bilbao!"

Dinamo o intalneste duminica pe Viitorul, de la ora 18:00.

Cosmin Contra l-a invitat pe marele Rivaldo la Bilbao, pentru seara care o poate trimite pe Dinamo in playoff-ul Europa League.

"M-am intalnit cu Rivaldo dupa meci, am depanat amintiri din perioada in care am fost colegi la Milan. Am vorbit despre echipa, despre golul fiului sau, era fericit ca a putut sa il vada pe viu. L-am intrebat daca poate sa vina cu noi la Bilbao, mi-a spus ca nu stie, ca ar avea treaba in Brazilia."



Pana la meciul cu Bilbao, Dinamo da peste campioana Ligii I, Viitorul, intr-un meci care se va juca duminica, la Ovidiu.

"Vom avea un meci extraordinar de greu impotriva echipei campioane. Toti spun ca Viitorul va avea un recul in acest campionat, dar sunt aceeasi jucatori, cu acelasi fotbal de calitate si din acest punct de vedere va fi un meci foarte greu pentru noi."

"Important este sa castigam, pentru ca am pierdut cu Botosani acasa, dar pentru asta trebuie sa ne prezentam bine fizic si mental. Anton si Albin poate ca vor fi titulari, desi nu sunt la potential maxim, au experienta si mizez pe asta", a mai spus Contra.

ETAPA A 3-A:



Vineri:

Botosani 5-1 Sepsi

Chiajna 0-1 Poli Iasi

Sambata:

Juventus - Voluntari

Gaz Metan - CFR Cluj

Duminica:

Viitorul - Dinamo

FCSB - Craiova

Luni:

Astra - Timisoara