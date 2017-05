Prima si ULTIMA coregrafie cu role de hartie! LPF INTERZICE spectacolul sud-american in Liga 1! Anunt de ultima ora

Sefilor LPF le-a placut atmosfera de la Dinamo - Steaua. Nu suficient de mult incat sa mai accepte o repetare a momentului si la un alt derby. :)

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Liga a dat azi un comunicat in care isi explica decizia de a interzice rolele de hartie dupa show-ul dinamovistilor de la Clasicul Romaniei.

'Am luat hotararea ca pe viitor sa interzicem accespul pe stadioanele Ligii 1 cu role de hartie, care, din pacate, pot reprezenta un urias pericol in cazul in care ar fi aprinse de o petarda, bricheta, sau, din grav, daca ar fi impregnate cu substante inflamabile. Siguranta spectatorilor e prioritatea numarul 1 a LPF si a celorlalte institutii ale statului implicate in organizarea jocului, iar punerea ei in pericol ne mahneste. Asa cum ne-a ingrijorat si faptul ca un numar, totusi, mic, de suporteri au continuat sa arunce cu role de hartie in ciuda anunturilor repetate ale crainicului, aducand meciul aproape de o alta intrerupere dictata de brigada de arbitri", scrie LPF in comunicatul psotat pe pagina oficiala de internet.

Liga isi incheie mesajul prin a remarca implicarea dinamovistilor in spectacolul de la derby: "Salutam implicarea fanilor, dar trebuie sa precizam ca au depasit coordonate de timp si spatiu anuntate in prealabil".