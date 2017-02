Reghecampf INCHIDE TELEFONUL! De ce nu va mai da niciun interviu si ce spune despre banderola Stelei

Reghecampf nu vrea sa mai aiba niciun dialog cu presa in afara celor din conferintele oficiale.

Antrenorul Stelei isi inchide telefonul pentru jurnalisti. Va discuta cu mass-media numai in actiunile organizate de club. Reghecampf a explicat si cum

"Nu ma mai intereseaza nicio discutie, nimic din ce spun anumiti specialisti pe la anumite emisiuni. Tocmai de aceea nu am intrat la nicio emisiune si nu voi mai intra nici de acum incolo. Voi vorbi la conferintele de presa si atat. O sa vedeti la meciul cu CFR pe ce post va juca Alibec.

Primul capitan e Pintilii, dupa aia sunt inca 4 jucatori in cazul in care Pintilii nu este pe teren. Denis face parte din cei 5 jucatori. Ca sa fii capitan, trebuie sa ai si alte capitati pe langa cele de jucator. Denis e un baiat istet, s-a integrat foarte repede la noi in echipa, a devenit un jucator important pentru atmosfera echipei", a spus Reghecampf.