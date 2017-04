Reghecampf, dupa victoria cu Dinamo: "Am CASTIGAT un jucator! Poate fi un nou inceput pentru Steaua!"

Steaua 2-1 Dinamo / Steaua a egalat Viitorul in clasamentul din play-off.

"A fost un meci foarte important pentru noi mai ales ca veneam dupa o infrangere la Viitorul cand am jucat slab. Si am jucat cu Dinamo cu care am avut rezultate slabe. Pentru mine Steaua ramane cea mai buna echipa si cea mai iubita.



Indiferent ce s-a intamplat cu schimbarea numelui, cu problemele interne, sa jucam cu 25.000 de suporteri in tribune este foarte important. In aceasta seara am vazut cat de iubita este aceasta echipa. Suporterii au cel mai mult de suferit. Nu face bine pentru fotbal sa avem asemenea scandaluri.



M-am gandit dupa meciul de la Viitorul (sa fie folosit Pintilii fundas central) - speram sa-l putem folosi pe Balasa joi pentru ca Pintilii a primit rosu si Tamas mai are o etapa de suspendare. Nu a fost mult timp de gandit pentru ca era singura solutie.



Sper ca acest meci sa fie un inceput foarte bun pentru jucatori, de maine incepem sa pregatim meciul cu Astra. Marian (Pleasca) avea nevoie de adaptare, nu il puteam baga pentru ca nu era pregatit. Cred ca a fost o mutare buna si am castigat un jucator.



Am vazut faza respectiva si nu mi se pare penalty. Uitati-va la faza premergatoarea golului cand Pleasca a primit un cot de la Bawab si apoi a venit cornerul din care au egalat.



Mi-ar conveni ca Astra sa castige insa daca o face Astra intra periculos in lupta pentru titlu. Astra e o echipa periculoasa insa un rezultat pozitiv pentru acestia ne-ar duce la egalitate de puncte cu Viitorul si ar fi in avantajul nostru" a spus Laurentiu Reghecampf la Dolce Sport dupa meci.