Reghecampf: "Am avut inca doua penalty-uri! Alibec nu trebuia eliminat! Trebuia sa castigam fara probleme!"

CFR 1-1 Steaua | Reghecampf nu e multumit de rezultatul din meciul cu CFR. Antrenorul Stelei critica arbitrajul si spune ca Steaua ar fi trebuit sa mai primeasca doua penalty-uri de la arbitrul Cojocaru. Reghecampf crede ca nici eliminarea lui Alibec n-a fost corecta.

Reghecampf despre arbitraj: Sunt nemultumit ca nu am castigat, am avut foarte multe ocazii, trebuia sa castigam meciul fara niciun fel de problema. Ma gandesc ce usor a primit Denis al doilea cartonas. Si la primul, sa dai asa repede cartonas strici un joc aiurea. Avem 11 metri la De Amorim, 11 metri la Momcilovic in minutul 3. Primim gol din doua mingi deviate. Sunt multumit, am jucat o perioada lunga in 10 si totusi am avut ocazii foarte mari.

...despre Alibec: Cred ca e putin vanat de toata lumea. E un jucator foarte, foarte bun. Ne poate ajuta in orice moment. Trebuie sa-l lasam un pic. Nu poate juca singur. De aia a fost adus la Steaua, sa marcheze. Nu vreau sa pun presiune pe el. Impreuna cu ceilalti jucatori trebuie sa atinga obiectivele pe care le avem. La al doilea galben a fost atins pe picior, a cazut si s-a ridicat. Nu trebuia sa vada galben. De Amorim de ce nu a primit galben la faza penalty-ului neacordat noua, pe logica asta?

...despre achizitii: Balasa e un fundas dreapta clasic, ne poate ajute foarte mult, trebuie sa avem rabdare. Ofensiv mai are nevoie de putin aer, trebuie sa se pregateasca bine. Sunt multumit de el si de Gnohere. Din cauza acestei eliminari a lui Alibec n-am avut de ales, a trebuit sa-l bag. Nu voiam sa-l folsoesc

...despre transferuri: Avem nevoie de un fundas. In functie de ceea ce o sa gasim sau de ceea ce o sa vrea sa faca patronul, vedem daca aducem sau nu un fundas central.