Reghecampf a vorbit despre DEMISIE: "Am fost si la Londra, de ce nu scrieti ca as putea sa ajung la Arsenal, la Chelsea"

Reghe n-are de gand sa plece de la Steaua nici in cazul unei infrangeri in derby.

Antrenorul Stelei spune ca nu isi da demisia si neaga eventuale negocieri cu alte echipe.

"Nu imi dau demisia, a fost o discutie pe care am avut-o cu jucatorii. De calatorit, calatoresc foarte mult. Am 4 copii care sunt imprastiati prin toata lumea la scoli. Am fost la Frankfurt, la Londra, ati putea spune ca semnez cu Eintracht, cu Arsenal, cu Chelsea. V-am spus ce aveam sa spun, dar apar tot felul de informatii eronate. Avem un meci important maine, punctele sunt cele care conteaza.

Trebuie sa ne concentram sa castigam meciul. Va fi un meci foarte greu, sunt partide cu incarcatura foarte mare. In ultimele derby-uri, cei de la Dinamo au fost mai mobilizati, mai motivati, de aceea au si reusit sa castige impotriva noastra. Nu stiu de ce, dar asa a fost. Cand joci asemenea meciuri trebuie sa fii foarte concentrat. Nu am reusit in ultimele meciuri sa ne ridicam la nivelul acestui derby", a spus Reghecampf.