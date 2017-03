Reghe ii cere un transfer lui Becali! Motivul pentru care Alibec executa cornerele la Steaua

Gigi Becali l-a chestionat pe Reghecampf pentru faptul ca Denis Alibec executa cornerele la Steaua.

Antrenorul Stelei ii raspunde patronului si ii transmite ca nu are un jucator mai bun la fazele fixe. Reghe ar fi dorit in mijlocas in pauza de iarna, dupa ce i-a pierdut pe Chipciu, Stanciu si Popa intr-o perioada scurta.

"Singurul motiv este ca, in momentul in care Boldrin nu se afla pe teren, Denis Alibec este jucatorul care executa cel mai bine. Am avut parte de foarte multe ghinioane, de foarte multe momente cand nu am putut apela la toti jucatorii. Eu, ca antrenor, de fiecare data cand fac antrenamentele tactice, şi ma refer aici la fazele fixe, trebuie sa ma bazez pe jucatorul care incearca sa realizeze cel mai bine ceea ce ne dorim noi.

Denis are o tehnica foarte buna. Intr-adevar, nu ar fi rau sa fie in careu, chiar daca nu este un jucator care da goluri cu capul. Dar ca valoare, ca nume, era mult mai bine sa fie in careul advers. Cand o sa avem un jucator care executa mai bine decat Alibec, atunci o sa schimbam", a declarat Reghecampf, in cadrul unei conferinte de presa.

Alibec ramane in continuare executantul loviturilor de la 11 metri, in ciuda faptului ca ratat o lovitura importanta cu ASA.



"Pentru mine Denis Alibec este jucatorul care va executa 11 metri. Eu nu sunt suparat pe Denis ca a ratat, i-am zis numai ca trebuia sa suteze mult mai bine"