Reghe a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Becali: "Patroane, ia-l p-asta portar ca-i bun!" :)) Ce gol a marcat echipa lui in Emirate

Reghecampf e pe val in Emirate. Are noroc si cu greselile adversarilor.

Al Wahda a distrus-o pe Al Ain in Cupa Emiratelor. Murad Batna a deschis scorul pentru echipa lui Reghecampf dupa o greseala mare de portar a lui Khalid Essa.

S-a terminat 5-1! Al Wahda s-a calificat in semifinalele Cupei. Si in campionat poate da lovitura. Are doua punctele in spatele lui Al Ain, cu 6 etape inainte de finalul campionatului.