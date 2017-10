Reactia lui Gica Hagi dupa ce Viitorul a umilit-o pe Dinamo: "Vreau sa ajunga si ei in playoff!"

Dinamo 0-4 Viitorul / Gica Hagi si-a exprimat regretul pentru situatia in care se afla Dinamo.

Gica Hagi nu s-a bucurat prea tare de victoria categorica in fata lui Dinamo.

"Clubul nostru, un club tanar, isi doreste sa ramana in prima liga. Obiectivul nr 1 e sa fim si la anul in prima liga. Vreau si Dinamo in playoff, cum sa nu?



Dezamagirea e mare cand un club ca Dinamo este intr-o asemenea situatie si e normal ca ei sa se manifeste. Sa-si regleze lucrurile, sa o faca cat mai repede, trebuie sa ajunga in playoff, sa munceasca, sa lupte" a spus Gica Hagi in conferinta de presa.