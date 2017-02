Reactia lui Andone dupa infrangea cu Viitorul! Vrea ALTE 3 TRANSFERURI, dupa ce Mutu a anuntat doua nume noi

DINAMO 1-2 VIITORUL | Ioan Andone spune ca Dinamo isi risca prezenta in playoff dupa aceasta infrangere.

"Jocul a fost bun aproximativ 60 de minute. Meritam sa avem 2-0, dupa cursul jocului. Apoi am cazut. Schimbarile lor, cu Rosu si Coman, au fost foarte bune."

"Am pierdut trei puncte mari. Trebuie sa facem maximum acum, trebuie sa fortam. Acum nu mai avem nevoie sa facem un egal, periclitam intrarea in playoff."

"Eu am crezut ca Rotariu va pleca in vara. Sunt jucatori la Dinamo si veti vedea. Bumba nu va juca in urmatoarele trei saptamani. Vor mai veni inca trei jucatori, un atacant si doi mijlocasi.", a spus Andone la DigiSport.