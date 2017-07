Reactia de ULTIMA ORA a lui Becali, dupa audierile de la TAS: "Viitorul s-a folosit de numele meu! Daca se judeca in litera legii, castigam"

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit dupa incheierea audierilor de la TAS. Acesta a dezvaluit ca avocatii Viitorului si-au construit pledoaria in jurul numelui sau si a unui caz mai vechi, care nu are legatura cu faptele de acum.

Becali asteapta cu nerabdare verdictul de la TAS. Acesta spune ca Viitorul si-a construit apararea in jurul numelui sau si a unui caz mai vechi. In trecut, Becali a refuzat sa faca o plata de 1 milion de euro catre FCM Bacau, in contul unui transfer al lui Eugen Baciu. Lucrurile au fost si atunci destul de complicate.

"Asteptam! Din ce am inteles, s-au folosit de mine in apararea lor. Au amintit de episodul cu Bacau si Baciu, de Dosarul Valiza. De asemenea, au spus ca Becali se lauda prin tara ca o sa castige, iar jucatorii Viitorului ar fi fost afectati la ultimul lor meci de acest lucru.

AM vorbit cu mai multi avocati, care mi-au spus ca in litera legii nu as avea cum sa pierd, dar daca se va judeca emotional, probabil ca ei ar fi castigatori", a spus Becali, citat de Digisport.

In urma cu mai multi ani, Becali a obtinut o victorie intr-o instanta civila in procesul legat de transferul lui Baciu. La vremea respectiva, acesta spunea ca decizia TAS nu trebuie respectata, intrucat cea a instantei civile din Romania are intietate.

"Aici este vorba despre o decizie a statului, a Curtii de Apel. Nu avem nevoie de Tribunale de Arbitraj Sportiv, asa spune legea, ca nu trebuie sa respectam deciziile TAS. Noi vorbim aici pe legi si pe instantele civile din Romania, nu pe cele ale unui tribunal din Elvetia. Stangaciu este avocatul FRF, dar se vede cat de bine stie meserie, ca a pierdut procesul cu Mititelu. Este analfabet juridic. A fost o anomalie in cazul Baciu. Doar nu eram idiot sa accept conditiile lui Sechelariu", spunea Becali la vremea respectiva.