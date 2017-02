Raspunsul lui Becali dupa ce Piturca i-a propus sa faca pace cu Armata. "Intr-un an le iau totul inapoi" VIDEO

Genk - Astra, azi la 22:00 pe ProTV

Nu vrea pace cu Armata: "Piturca ce spune nu e rau, cand spui sa fie pace e bine. E prima data cand spune un lucru bun. Eu nu am cum sa fac pace ca nu sunt oameni de facut pace. Din moment ce ei ti-au luat marca, vor sa schimbi si numele, ei vor sa distruga brandul Steaua, sa nu mai existe. Daca nu mai exista echipa asta a mea, nu mai exista Steaua, e clar. O sa ii inving, o sa le iau si numele si marca, o sa le iau toate inapoi."

Recupereaza numele si marca: "Nu e greu sa faca echipa CSA, e imposibil. Ei zis ca fac abonamente, nu vine nimeni la ei, decat Peluza Sud. Ei au zis ca unde sunt palmaresul si marca sunt si ei. Eu le promit ca intr-un an am tot, palmaresul, numele in maxim 6 luni il iau si marca in 1 an maxim."

Nu participa la licitatia CSA: "Eu niciodata nu voi da 5 bani la licitatia lor, pai sa fiu minoritar? As accepta un pachet minoritar intr-un club, dar ca al lui Hagi, dar eu nu pot sa fiu actionar minoritar, pai eu platesc dar nu conduc masina?"

Transferurile din Romania: "Am ajuns sa iau straini dar spune-mi dumneata din Romania pe cine sa iau. Pe Rotariu, pe Budescu, am vrut sa ii iau dar nu au venit. Hanca ala e putin interensant, imi place, in rest nu vad pe nimeni. Imi place, e valoros, dar nu zic acum ca vreau sa il cumpar ca iar apar discutii. Mi-am dat cu parerea si eu."

Despre meciul de duminica: "Cu Gaz Metan nu pot sa va zic echipa, doar ca joaca cu 2 atacanti. In rest nici nu stiu echipa, dar oricum nu va mai zic"