Radoi a dezvaluit motivul pentru care a plecat de la Steaua: "A incercat sa intervina peste mine! Dica nu va accepta asa ceva prea mult timp!"

Mirel Radoi a vorbit pentru prima data despre motivele care l-au determinat sa renunte la postul de antrenor al Stelei.



Fostul capitan din Ghencea a declarat ca a plecat atunci cand a simtit ca patronul incearca sa se implice la echipa si sa ia decizii peste capul sau.

"Eu nu am plecat numai din cauza rezultatelor pe care le-am avut. Am simtit ca se implica la echipa, a venit in cantonament si a incercat sa intervina peste mine, iar asta m-a determinat sa plec de la Steaua. Scandalurile vad ca pornesc din interiorul clubului in ultima perioada, ceea ce este foarte grav si trist pentru un club ca Steaua”, a declarat Mirel Radoi la TelekomSport.

Radoi este de parere ca si Dica va avea aceeasi soarta.



"Eu cred ca Dica nu va mai tolera mult astfel de episoade. Daca autoritatea lui va avea de suferit in fata fotbalistilor, atunci nu cred ca el va mai sta. Il cunosc foarte bine si nu va accepta asa ceva prea mult timp”, a mai precizat Radoi.