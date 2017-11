Rade si plange in acelasi timp :) Miriuta a anuntat "ultimul transfer la Dinamo"

Dinamo - CFR Cluj se joaca duminica, la 20:45, in Stefan cel Mare.

Dinamo trece printr-o perioada critica, dar Vasile Miriuta a primit asigurari din partea conducerii ca banii sunt de ajuns pentru a asigura cheltuielile din acest sezon.

Sunt bani doar de salarii, pentru ca de achizitii de jucatori nu se poate pune problema acum.

Miriuta a glumit atunci cand a fost intrebat pe cine mai ia Dinamo, in conditiile in care sunt sanse mari ca mai multi jucatori importanti sa plece in iarna.

"Pe fiu-miu il iau. Ma duc acum sa il iau de la aeroport."

Obiectivul lui Miriuta este accederea in playoff. De asta depinde si viitorul lui pe banca lui Dinamo.

"Daca raman in playoff, sigur raman la echipa", a mai spus antrenorul lui Dinamo.