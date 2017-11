Pustii Stelei, impresionati de Budescu si Teixeira! Ce au descoperit la antrenamente: "De la ei avem cel mai mult de invatat!"

Lider in Liga 1 si calificata deja in primavara europeana, Steaua trece prin cea mai buna perioada din ultimii ani.

Doi dintre cei mai buni tineri jucatori de la Steaua din acest sezon, Man si Nedelcu, au facut mai multe dezvaluiri care arata atmosfera excelenta de la Steaua din acest sezon.

"Acum 2 ani jucam in Liga a II-a i acum joc in primavara europeana si aproape meci de meci in liga I. E un pas mare pentru mine in cariera. Noi cei tineri avem multe de invatat de la Teixeira si de la Budescu, jucatori cu experienta. incercam tot timpul sa-i urmarim si sa luam tot timpul ce-i mai bun de la ei" a spus Dennis Man pentru Telekom Sport.

"Cnd am ajuns aici, am ramas foarte impresionat pentru ca foarte multi colegi raman dupa antrenamente, unii merg la sala, altii stau pe teren si continua sa se antreneze, chiar daca antrenamentul cu echipa este terminat" a spus si Dragos Nedelcu.