"Pufi" revine in prim-plan! Stelistii au avut parte de o surpriza cand l-au cantarit pe Balgradean! Cat trebuie sa slabeasca

Balgradean are sanse mari sa debuteze la Steaua in partida de astazi din Cupa Romaniei cu Hermannstadt, in direct la Pro X de la ora 18.30.

Adus de urgenta in ultima zi a perioadei de transferuri dupa greselile facute de Andrei Vlad in partida cu Dinamo, Cristi Balgradean le-a oferit o surpriza neplacuta stelistilor. Conform Fanatik, cel care avea porecla Pufi, are cateva kilograme in plus!

Portarul de 29 de ani adus cu 50.000 de euro are 92 de kilograme iar cei de la Steaua i-au facut un program special prin care sa ajunga rapid la greutatea optima pentru el, 88 de kilograme.



"Eu niciodata nu l-am pus la Dinamo pe Balgradean pe cantar. Am avut o discutie cu el de la inceput si i-am spus ca ma bazez pe profesionalismul sau, iar el trebuie de unul singur sa aiba grija de regimul sau alimentar. Si nu am avut probleme cu el. I-am explicat ca si eu, atunci cand eram in activitate, eram catalogat de lume ca un portar care are probleme cu kilogramele.



Stiti care este principala calitate a lui Cristian Balgradean? Agilitatea! El este un portar foarte agil si extrem de inteligent. in mod sigur Balgradean a fost adus la FCSB sa joace titular. Eu cred ca dupa ce o sa se mai pregateasca o perioada o sa intre in primul "11" fara nici o discutie. A cam pierdut mult din pregatire pentru ca la Chiajna nu se mai antrena cu prima echipa si nici in cantonament nu a fost luat" a declarat Catalin Multescu, fostul antrenor cu portarii de la Dinamo de pe vremea in care Balgradean era la rivala Stelei.