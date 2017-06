Proiect GRANDIOS la CFR! Miriuta, ofertat sa RAMANA alaturi de Dan Petrescu! Ce buget colosal au clujenii

CFR Cluj e gata sa revina in fruntea fotbalului romanesc, dupa iesirea din insolventa.

Cu patron nou, CFR Cluj cauta gloria de acum 5 ani, ultimul sezon in care clujenii au cucerit titlul de campioni.

CFR a iesit in sfarsit din insolventa, iar acum are buget de lux: 8,5 milioane de euro pentru aducerea de jucatori de top, atat romani cat si straini.

De ei se va ocupa Dan Petrescu, antrenorul care a recunoscut aseara ca a batut palma cu CFR. Petrescu e liber dupa despartirea de Al Nasr, iar acum cauta un proiect serios in care sa se implice in fotbalul romanesc. Iuliu Muresan il reconfirmase pe Vasile Miriuta in functie in urma cu cateva zile, insa se pare ca a fost doar o declaratie pentru presa.

Miriuta a fost ofertat sa ramana in staff-ul lui Dan Petrescu, insa sunt sanse mici ca acesta sa accepte.

Si Iuliu Muresan va fi schimba, daca Gica Popescu va accepta functia de presedinte la CFR. Muresan are probleme cu legea, iar noul patron i-a sugerat sa iasa din prim plan, scrie Gazeta Sporturilor. Totusi, momenatan Gica Popescu nu stie daca poate sa lucreze cu transferuri de jucatori, dupa problemele pe care le-a avut si el cu legea. Apoi, Popescu ar deveni rivalul direct al lui Gica Hagi.



"Este o discutie destul de avansat cu Dan Petrescu. Pentru noi ar fi un castig senzational sa ramana alaturi de noi. Am vorbit cu domnul Miriuta, ramane si el alaturi de noi. Daca ii va conveni ceea ce ii vom propune luni sau marti.

Iuliu Muresan ramane. Cu Gica Popescu deocamdata nu am discutat. A fost o discutie acum 2-3 luni de zile care a ramas la nivelul de discutie in acel moment.

Vom avea un buget de investitii, vom aduce jucatori. Asteptam sa vedem daca ne vom intelege cu Dan Petrescu, daca va veni si vom deveni parteneri, vom vedea ce jucatori preferi, isi va alege echipa si mergem spre obiectivele pe care i le vom trasa.

Primul obiectiv va fi playoff-ul dupa care clasarea pe podium. E greu sa construiesti o echipa aproape de la 0 intr-un an de zile. Speram sa o putem face, in fotbal nu este nimic sigur.

Toate echipele aduc jucatori, se intaresc, va fi un campionat interesant. Exista o lista de jucatori, a fost facuta public cea cu jucatorii carora le expira contractul, cu unii mai discutam, cu altii, nu. Vedem, lista este deschisa" a spus Marian Bagacean, investitorul celor de la CFR Cluj.