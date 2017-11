PROGRAMUL FINALULUI DE AN | Avantaj CFR, cu doua meciuri usoare si un derby; Steaua are de jucat CINCI partide in 17 zile

Cu o luna ramasa pana la finalul anului, CFR, Steaua si CSU Craiova continua lupta pentru a incheia 2017 in fruntea clasamentului Ligii I. Echipa clujeana are avantaj, avand 5 puncte peste rivalii stelisti si 7 peste cei olteni.

CFR Cluj are, aparent, cel mai usor program in finalul acestui an. Formatia antrenata de Dan Petrescu mai are de disputat doar 3 partide, dintre care doua programate impotriva unor adversari considerati mai facili. Clujul va intalni Voluntari si ACS Poli, dar si CSU Craiova, intr-unul dintre derbyurile finalului de an.

Pe de alta parte, stelistii mai au de disputat 5 partide, dintre care trei in Liga I, una in UEFA Europa League (decisiva pentru primul loc al grupei) si una in Cupa Romaniei (maine, la Timisoara, IN DIRECT la ProTV, de la 21:30).

Nu in ultimul rand, CSU Craiova va intalni campioana en-titre Viitorul, Gaz Metan si CFR. Oltenii au jucat aseara in Cupa Romaniei, impotriva Afumatiului, castigand cu 3-2, dupa prelungiri.

Programul primelor 3 echipe in finalul de an



CFR CLUJ

Voluntari (d)

Timisoara (a)

Craiova (d)

FCSB

Juventus B (a)

Botosani (d)

Viitorul (a)

+

Timisoara (Cupa)

Lugano (UEL)

CRAIOVA

Viitorul (a)

Gaz Metan (d)

CFR Cluj (a)

+

Afumati (Cupa - disputat aseara si incheiat 3-2, dupa prelungiri)