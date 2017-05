Prima reactie a lui Larie dupa ce a semnat cu Steaua: "Becali ma voia de peste un an!"

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45 Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Cu o zi inainte de finalul de sezon, Steaua a reusit sa-l convinga pe Ionut Larie sa semneze! Fundasul de 30 de ani o poate ajuta pe Steaua chiar inainte de a se alatura echipei - joaca in aceasta seara contra Viitorului!

Larie va primi 100.000 de euro la semnatura si un salariu de 10.000 de euro pe luna. El va veni liber de contract la Steaua.

"M-a sunat aseara Gigi Becali, am vorbit cu el la telefon. In mare parte ne-am inteles. El ma voia de peste un an, dar abia acum s-a concretizat mutarea" a spus fundasul pentru Prosport.

Presedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, a confirmat la randul sau transferul, spunand ca CFR a incercat sa pastreze jucatorul. "Lui Larie i-am facut o propunere de prelungire, dar probabil isi dorea bani la semnatura, noi nu-i puteam da. Cred ca a luat cea mai buna decizie, dar noi n-am vorbit cu el referitor la acest subiect. E un jucator bun, de caracter.



Noi n-avem nicio vina ca acum a fost facut anunțul. Larie va juca sambata si sunt sigur ca o va face bine. Ma astept sa fie mult mai concentrat. Daca a semnat, ar avea un motiv in plus sa joace foarte bine si chiar sa-i mobilizeze pe colegi. Pentru Horj nu ne-a contactat nimeni de la FCSB" a spus Iuliu Muresan la Dolce Sport.