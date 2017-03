Prima reactie a lui Hagi dupa oferta de 3 milioane de euro a lui Becali! Pentru cine discuta cu Steaua

Hagi refuza sa discute despre transferurile lui Coman si Nedelcu la Steaua, dar lasa de inteles ca va incepe negocierile cu Becali in vara, dupa finalul campionatului.

Pentru moment, Hagi nu se gandeste decat sa termine sezonul cat mai sus cu echipa lui. Apoi, e gata sa discute cu Becali despre transferuile de 3 milioane de euro dorite la Steaua. Coman si Nedelcu sunt ultimele doua tinte ale lui Becali.

"Pentru Romania doar cand pronunti suma asta e foarte mare, dar noi ne concentram pana in vara, vrem sa facem lucruri bune in playoff. E o mare provocare pentru tot colectivul nostru, ne jucam sansa pana la capat. In vara, cand se termina campionatul, suntem deschisi la orice provocare.

Campania de transferuri din vara a inceput din ianuarie la noi, lucram deja. Tucudean, de exemplu, face parte dintr-o strategie de viitor. Cu gandul asta l-am luat, sa fim mai puternici de la vara incolo. Suntem intr-o lupta, sa vedem ce sanse avem, noi suntem pregatiti. Jucatorii sunt concentrati, au dorinta enorma sa arate ca sunt buni. Sa vedem unde ajungem, nu stiu unde vom fi in 3-4 luni. E o piata libera, suntem pregatiti si de iesiri, si de intrari!", a spus Hagi la Sport.ro.