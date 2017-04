Prima reactie a lui Alibec dupa ce a rapus-o pe Astra. Ce spune despre accidentarea din minutul 35

Steaua 3-0 Astra | Ros-albastrii urca pe primul loc al Play Off-ului dupa victoria impotriva campioanei en-titre si infrangerea Viitorului impotriva Craiovei (0-1).

Denis Alibec a fost MVP-ul Stelei in meciul cu Astra. Acesta a marcat doua goluri si a oferit un assist in 35 de minute, fiind ulterior schimbt. Acesta a explicat la final ce a patit.

"Chiar daca am jucat 35 de minute, cred ca am facut un meci mare si mi-am ajutat echipa cat am putut. A fost un sentimen unic sa joc contra echipei pentru care am evoluat atata timp, dar acum sunt intr-o noua etapa in viata mea si trebuie sa-mi fac treaba cat mai bine pentru Steaua", a spus Denis Alibec dupa meciul cu Astra.

"Am simtit o mica intepatura la inghinali", a mai spus Alibec.

"Am devenit din ce in ce mai mult o familie. Alergam unul pentru altul si cred ca asta e cel mai important", a conchis Denis Alibec.