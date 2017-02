Prima reactie a FRF si LPF dupa ce Gigi Becali a anuntat ca astazi a disparut "Steaua"

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Oficialii FRF si LPF spun ca nu au primit deocamdata nicio notificare din partea Stelei pentru schimbarea denumirii.

Asta dupa ce Gigi Becali a anuntat astazi ca a trimis notificari si ca urmeaza sa instiinteze si UEFA ca Steaua s-a transformat in "FCSB.

"Pana la ora asta nu a venit niciun fel de notificare la federatie, nici la cabinetul presedintelui, nici la secretarul general, nici la oficiul juridic. In functie de ceea ce va scrie in acea notificare sigur ca federatia va trebui sa ia act si sa opereze probabil modificarea. Regulamentul nu prevede schimbarea daca este vointa uneia dintre parti, dar daca este o hotarare judecatoareasca pe o lege superioara celei sportive dupa care tu te guvernezi, trebuie sa o pui in aplicare”, a declarat Andrei Vochin la DolceSport.

News.ro scrie ca si reprezentantii LPF au negat si ei existenta unei notificari oficiale din partea Stelei.

Becali: "Am schimbat denumirea Stelei in FCSB. Nu mai vreau scandal!"



"Eu vreau sa-mi simplific viata, nu sa mi-o complic. Bine, ma, schimb! (n.r. - Cei de la FRF) ne-au intrebat pe ce nume sa facem licentierea. De ce sa fac licentierea pe Steaua si sa vina decizia peste trei luni, patru si sa schimb dupa aia, in cursul cupelor europene."

"Pe mine ma intereseaza in cupele europene sa fiu un om serios cu acelasi nume. Iau licenta pe FCSB. FCSB este la UEFA, la FIFA. Am deja o marca FCSB, n-am nicio treaba, lasati-ma in pace! De aia nu pot eu sa dorm, de aia nu da Alibec goluri?", a declarat Becali, la Digi Sport.