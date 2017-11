Prima LOVITURA data de Becali in iarna! Transferul lui Morutan este mai aproape ca niciodata! Cum poate ajunge la Steaua

Olimpiu Morutan este principala tinta a Stelei pentru un transfer in iarna.

Steaua a reusit o prima mica victorie in lupta pentru semnatura lui Morutan, lucru dezvaluit chiar de catre seful clubului FC Botosani.

"S-a vorbit mult de copilul asta, eu cred in valoarea lui si sper sa il dau pe o suma mare. Am vorbit cu domnul Becali acum o saptamana despre transfer, dar deocamdata nu e momentul sa vorbim despre asta.



Becali il vrea, i-am promis ca atunci cand voi avea o oferta concreta din Vest, o sa i-o comunic, astfel incat sa o egaleze. Morutan mai are multe de invatat, dar are un fond excelent" a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

In ceea ce il priveste pe Golofca, patronul celor de la Botosani recunoaste ca il doreste inapoi dar exclude varianta includerii acestuia in transferul lui Morutan. "Am discutat cu domnul Becali si de Golofca, vreau ca acest copil sa joace. Avand in vedere ca am procente importante la un viitor transfer, am discutat cu Gigi sa gasim o solutie.



Daca nu il vrea nimeni, il iau eu inapoi. El e o "marfa moarta". Poate fi pierdut definitiv daca nu joaca, il afecteaza mult la moral. Am discutat despre asta cu patronul FCSB, dar nu se pune problema unui schimb cu Morutan. Sunt doua subiecte distincte" a incheiat Iftime.