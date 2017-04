Prima declaratie a lui Reghe despre plecarea lui Alibec in Premier League! Ce spune despre oferta

Steaua l-a adus in iarna pe Alibec, dar Reghecampf ar putea sa-l piarda dupa numai jumatate de an. Becali anunta ca pentru vedeta lui exista o oferta uriasa din Anglia.

Reghe ar vrea ca afacerea sa nu se faca in urmatoarea perioada de transferuri. Isi doreste o echipa cat mai puternica in preliminariile Ligii. 'Decizia e la Becali, la unele oferte nu te poti opune', recunoaste antrenorul FCSB.

"Sunt sigur ca patronul gandeste la fel ca noi. Trebuie sa o luam pas cu pas. Daca Denis va continua la fel, va fi in atentia multor echipe. Eu si MM vrem un lot competitiv. Cand vrei sa ajungi in grupele Champions League, iti trebuie un lot foarte puternic. E foarte greu sa ne opunem cand vin oferte foarte bune. Asa s-a intamplat si in trecut cu Chipciu, cu Stanciu. Trebuie sa vorbiti cu patronul de oferte, el face strategia!", a spus Reghe la conferinta de presa.