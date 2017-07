Paul il blocheaza pe Petrica :) Dinamo s-a inteles cu inca un jucator, dar Negoita asteapta mai intai un semn de la Getafe

Dinamo s-a inteles cu inca un jucator, al treilea din aceasta vara, dar patronul Negoita nu vrea inca sa-si puna semnatura pe contract.

Dinamo il poate transfera pe mijlocasul camerunez Petrus Boumal, dorit de Contra la echipa, dar mutarea nu este sigura pana cand situatia unui alt fotbalist nu se rezolva, noteaza cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit sursei citate, Dinamo este pe cale sa il transfere pe camerunezul Petrus Boumal, in varsta de 24 de ani, ubn fotbalist care a evoluat ultima oara la TSKA Sofia. Totusi, mutarea este blocata de lipsa unui raspuns in privinta achizitionarii de catre Getafe a lui Paul Anton.

Negoita ar fi transmis ca il ia pe Boumal daca Getafe plateste cei 700.000 euro in schimbul lui Paul Anton. Nou promovata in La Liga, Getafe are o clauza de achizitionare definitiva a mijlocasului roman.



Pe de alta parte, mai scrie Gazeta Sporturilor, Boumal are recomandari bune inclusiv de la Edi Iordanescu si Claudiu Keseru, care activeaza ori au activat in campionatul bulgar.

"L-am antrenat pe Boumal si pot spune ca este un jucator foarte profesionist. A jucat ani de zile in Franta, inainte de a ajuns in Bulgaria si se vede mentalitatea franceza.



Este un mijlocas central predominant defensiv, un jucator care poate sa fie foarte util intr-un mecanism bine definit, in care sa aiba un rol clar din partea antrenorului. Este un fotbalist care s-ar descurca fara probleme la Dinamo", a spus Edi Iordanescu, citat de Gazeta Sporturilor.