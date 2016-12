PASOPTISTII FOTBALULUI! Modelul CSA Steaua, copiat din Bulgaria! Antrenor: un fost jucator al Stelei

Doar noi si bulgarii am ramas nostalgicii erei comuniste in fotbal. Armata Bulgara are din nou echipa, in Liga a 4-a, si un fost jucator al Stelei a fost numit antrenor.

CSA Steaua are un corespondent in fotbal. Nu in fotbalul civilizat din Vest, ci in cel bulgar. FC CSKA 1948 Sofia, clubul Armatei Bulgare, joaca in Liga a 4-a, sub comanda lui Valentin Iliev, fost fundas al Stelei, dar si al clubului condus pana de curand de un "Gigi Becali" de-al lor.

Asemanarile sunt izbitoare. O mare parte din suporterii CSKA nu recunosc actuala echipa, care este de fapt o combinatie intre Litex Lovech si o farama din vechiul club.

Societatea care detinea clubul CSKA a falimentat in 2015. Omul de afaceri Grisha Ganchev, care detinea Litex Lovech in prima liga, a obtinut dreptul de a folosi marca "CSKA" si a facut un mix, rezultand astfel o noua echipa "CSKA Sofia" in Liga I, in locul Litex-ului.

Combinatia nu i-a multumit insa si pe fani. Suporterii CSKA spun ca actuala echipa este un "fake" si incearca sa isi regaseasca pasiunea fotbalului in nostalgia unor vremuri "ca altadata".

Armata Bulgara si-a inscris echipa in Liga a 4-a

La fel ca la noi, dreptul omului de afaceri de a folosi numele, sigla si palmaresul clubului CSKA la noua echipa din prima liga este incert.

Astfel, Armata Bulgara a redeschis sectia de fotbal cu un proiect care sa inceapa din Liga a 4-a.

Rezultatul concret: o echipa distrusa - CSKA Sofia nu mai reprezinta o forta in fotbalul bulgar - si o mare comunitate de suporteri divizata.

"Imi place foarte mult acest proiect, CSKA 1948, sunt multi suporteri care cred in el. Traim intr-o tara libera si fiecare are dreptul la opinie. Le multumesc celor care ne sustin.", spune Valentin Iliev, aflat la prima experienta in cariera de antrenor.

Valentin Iliev a castigat doua titluri cu TSKA Sofia, in 2005 si 2006. La Steaua a evoluat un an si jumatate, timp in care si-a trecut in palmares Cupa Romaniei.

Povestea bulgarilor nu le este straina oamenilor din conducerea CSA Steaua. Ziare.com scrie ca cele doua sectii de fotbal ale ministerelor din Romania si Bulgaria s-au infratit.