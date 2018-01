"Orice contract se poate rupe!" Agentul lui Arlauskis detoneaza bomba! Ce spune despre transferul la Steaua!

Gigi Becali a anuntat azi ca vrea sa-l aduca pe Arlauskis in locul lui Nita la Steaua!

Nita e in negocieri avansate pentru un transfer de 2 milioane de euro de la Steaua, iar stelistii ii cauta inlocuitor. Becali il vrea pe Arlauskis, chiar daca acesta este sub contract cu principala rivala la titlu, CFR Cluj.

Agentul portarului lituanian spune ca orice contract poate fi rupt, insa nu crede totusi intr-o mutare spectaculoasa intre cele doua rivale.



"Ma bucur ca Gigi Becali nu a uitat de Arla si il apreciaza in continuare pe acest portar. Inseamna ca el a facut ceva pentru Steaua. Arla a semnat cu CFR Cluj un contract pentru doi ani si jumatate si nu poate pleca la orice ora vrea el de acolo. Dar un contract de fotbalist se poate rupe mai mereu, deoarece se pot gasi tot timpul solutii.

Vreau sa va mai spun ca in aceasta iarna am avut o oferta clara de transfer pentru Arla de la un club de top din Belgia. Cei de acolo chiar mi-au spus ce suma sunt dispusi sa ofere pentru un transfer al lui Arlauskis. Insa eu am avut respect fata de CFR Cluj si nu am dorit sa tulbur apele acolo. M-am gandit ca este mai bine sa nu le transmit nimic si sa il las pe Arla in liniste sa ii ajute sa castige campionatul", a spus Leonard Istrati in Fanatik.

BECALI LA PROX: "IL VREAU PE ARLAUSKIS!"

"S-ar putea sa plece Nita zilele astea, 2 milioane de euro am cerut. Eu vand jucator de 30 de ani cu 2 milioane, iar Dinamo 5 jucatori cu 1,5 milioane, dintre care doi capitani. Asa vinde FCSB-ul.

Nu prea e din Vest echipa care il ia pe Nita, o sa anunt in cateva ore. Aducem portar in locul lui. Avem in vedere 2-3 portari, dar sa vedem daca putem sa-i luam. Neaparat trebuie sa luam portar. Eu asa am vrut, sa luam rezerva, dar nu au vrut Dica si MM. Mie imi place de Arlauskis cel mai mult. Daca il iau pe Arlauskis, normal ca ar fi titular. Sa plece Nita si vedem daca ii innebunim pe cei de la CFR", a spus Becali la Ora exacta in sport.