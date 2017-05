Oltenii vor sa-i ia titlul Stelei in ultima etapa: "Vom juca la victorie". Noi replici acide: "Ei au crezut ca au slugi, ca lumea sta drepti in fata lor"

Marcel Popescu, presedintele Universitatii Craiova, a oferit o noua reactie pe seama subiectului iscat in urma partidei CSU - Viitorul. Oficialul oltean spune: "Craiova va juca la victorie cu Steaua, asa cum a facut-o si cu Viitorul".

Marcel Popescu, presedintele CSU Craiova, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

"Becali e seful Ligii I si da telefoane ca sa faca schimbari la alte echipe. Nu vedem in ce zona suntem? El recunoaste imixtiunea si infractiunea, dar ne acuza pe noi ca am facut ceva potrivit regulamentelor. El vrea acum sa dea doar o perdea de fum pentru o eventuala problema pe care o poate avea clubul Steaua.

Sunt niste amenintari, niste chestii pe care le-am primit, vom vedea ce facem cu ele. Noi ne gandim foarte serios la un singur lucru acum: situatia a luat-o razna, se distrage atentia de la un adevar, acela ca se joaca cinstit. Unii, care nu stiu sa piarda, vor sa isi ascunda propriile slabiciuni si dau vina pe altii.

Faptul ca el confirma ca a dat mesaj ca sa faca CSU Craiova o schimbare e ceva uluitor.

Nu am jucat cu juniorii, aceasta este o interpretare tendentioasa. Aseara au jucat Dimitrov, Dumitras, Bucurica, Bancu, Zlatinski, Jazvic. Acestia sunt juniori?

Echipa a jucat partial bine. Nu mi-a placut cum a jucat echipa acasa, noi am evoluat mai bine in deplasare in acest Play Off.

Vom juca contra Stelei la victorie, asa cum am jucat si contra Viitorului. Daca vom avea puterea sa castigam, asta e alta discutie...

Craiova a jucat cu 3 juniori impotriva Viitorului. Steaua a jucat cu titularii si nu a putut sa-l bata pe Hagi. Ce mai vorbim?!

Asta cu adresa la UEFA e o smecherie de trei lei, facuta prin cartierele Pipera si Snagov.

Daca noi desconsideram competitia cu 3 juniori, Viitorul ce face, ca joaca cu cate 8?!

Ei au crezut ca au slugi, aici e marele deranj. Incepand cu finul Hagi, care a iesit din rand si a spus: "Nasule, vezi-ti de treaba ta, ai bagat bani, dar vin si te bat cu juniorii", toate echipele se lupta. Ei au crezut ca daca vor cumpara jucatori de la toate competitoarele si vor distruge Astra, vor rezolva problema campionatului", a spus Marcel Popescu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro