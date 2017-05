OFICIAL! Cosmin Contra si-a decis viitorul! Anuntul facut in urma cu putin timp de Dinamo

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

COSMIN CONTRA SI-A PRELUNGIT CONTRACTUL

Cosmin Contra a decis sa ramana pe banca lui Dinamo in ciuda ofertelor de la APOEL, Galatasaray si FC Goa. El va avea un salariu de 15.000 de euro pe luna si un bonus de 300.000 de euro pentru Champions League.

"FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial al clubului, www.fcdinamo.ro, ca antrenorul principal Cosmin Contra a semnat, in urma cu câteva momente, prelungirea contractului cu clubul din stefan cel Mare, valabil pâna la 30 iunie 2018.

Antrenorul secund Ionel Tersinio Gane si preparatorul fizic Javi Reyes au semnat, de asemenea, contracte cu FC Dinamo Bucuresti pentru sezonul competitional 2017-2018. Cu Cosmin Contra la conducerea tehnica, echipa din stefan cel Mare ocupa la aceasta ora locul 3 in Liga 1 Orange, la doar doua puncte de ocupantele primelor doua pozitii in clasament, si va juca finala Cupei Ligii Adeplast in acest sezon competitional. in numele tuturor dinamovistilor, clubul din stefan cel Mare ureaza mult succes conducerii tehnice a echipei noastre!

101 meciuri a jucat Cosmin Contra la Dinamo. A marcat 8 goluri in tricoul alb-rosu, in Liga 1, intre anii 1996 si 1999. 7 este numarul cluburilor la care Cosmin Contra a evoluat ca jucator intr-o cariera impresionanta: Poli Timisoara, Dinamo, Alaves, AC Milan, Atletico Madrid, West Bromwich si Getafe. Cosmin Contra a ajuns cu Alaves pâna in finala Cupei UEFA din 2001, iar la Getafe a jucat de doua ori finala Cupei Spaniei (2007, 2008). 7 echipe a antrenat Cosmin Contra in cariera: Poli Timisoara (septembrie 2010-februarie 2011), Fuenlabrada (august 2012-octombrie 2012), Petrolul Ploiesti (octombrie 2012-martie 2014), Getafe (martie 2014-ianuarie 2015), Guangzhou R&F (ianuarie 2015-iulie 2015), Alcorcon (iunie 2016-octombrie 2016) si, din luna februarie a acestui an, Dinamo Bucuresti. 7 goluri in 15 meciuri a marcat Ionel Tersinio Gane (45 de ani) la Dinamo in sezonul competitional 1998-1999. Antrenorul secund al dinamovistilor si-a inceput cariera de tehnician la Universitatea Craiova si a mai antrenat echipele FC Brasov, CS Turnu Severin, Corona Brasov, CS U Craiova, Petrolul Ploiesti si CSM Rm. Vâlcea. 10 echipe a mai pregatit, in cariera sa, preparatorul fizic spaniol Javi Reyes (46 de ani): Granada, AD Ceuta, Albacete, Ejido, Huelva, Deportivo La Coruna, Athletic Bilbao, Diosgyor VTK, Almeria si Neftchi Baku" scrie Dinamo pe pagina oficiala de Facebook.