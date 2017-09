OFICIAL | Astra a adus un mijlocas francez campion in sezonul trecut

Mijlocasul francez Serge Nyuiadzi a semnat cu Astra Giurgiu.

Mijlocasul ofensiv francez de origine togoleza Serge Nyuiadzi este ultimul jucator sosit in lotul Astrei Giurgiu, acesta semnand un contract valabil pentru un sezon, cu optiune de prelungire, a anuntat clubul din Liga I.



In varsta de 25 de ani, Nyuiadzi vine de la Zalgiris Vilnius, cu care a castigat campionatul, marcand de 23 de ori in cele 91 de meciuri jucate pentru campioana Lituaniei.



El a mai evoluat la TSKA Sofia, Trabzon si Nice, fiind fost junior al clubului francez.