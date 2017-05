O noua lovitura pentru CFR, dupa iesirea din insolventa! Clujenii vor sa-l ia pe Sapunaru

CFR Cluj vrea sa revina in lupta pentru titlu, dupa iesirea din insolventa.

Echipa clujeana a reusit sa iasa din insolventa si va putea sa joace in Europa League sezonul viitor!

”S-a pronuntat in sedinta publica judecatoarea si am iesit din insolventa. Era o situatie normala, anormal e ce s-a intamplat inainte. inainte de 10 martie nu mai existau creditori, nu mai exista masa credala. S-a facut dreptate si am iesit si la timp, pentru ca trebuia sa iesim pana pe 31 mai”, a spus Iuliu Muresan la Digi.

CFR a anuntat ca a facut deja 4 transferuri, chiar daca nu a vrut sa anunte jucatorii ce vor veni la Cluj. Presedintele Muresan a declarat ca echipa are ca obiectiv lupta la titlu in sezonul viitor.

Incurajati de declaratiile lui Cristi Sapunaru, clujenii vor sa-l ia pe fundasul de la Astra. "De acum voi lua deciziile cu mintea, nu cu inima", a spus Sapunaru dupa finala Cupei, pierduta cu Voluntari. Vasile Miriuta este cel care insista pentru jucator, scrie Digi. Acesta cere un salariu de 15.000 de euro pe luna plus o prima de instalare, dar acum asemenea sume nu mai sunt o problema la CFR.