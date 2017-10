O noua infrangere a lui Becali in fata lui Talpan! Decizia Tribunalului in privinta marcii Steaua

Gigi Becali a cerut anularea marcii Steaua la Tribunal.

Tribunalul Bucuresti a respins cererea lui Becali a anula marca Steaua. Patronul Stelei a anuntat in luna aprilie ca Armata a renuntat la fotbal timp de 15 ani si nu mai are dreptul sa infiinteze o echipa noua, potrivit legii sportului. Pe 17 octombrie, Tribunalul Bucuresti a respins cererea patronului Stelei. El spera sa blocheze astfel noua echipa a Armatei, neformata inca la acea vreme. Intre timp, CSA Steaua joaca in liga a patra si se lupta pentru promovarea in liga a treia.



“Am cerut anularea tuturor marcilor pe clasa 41. Pai voi (n.r. Steaua) ati externalizat fotbalul, l-ati dat la asociatie si acum e la mine, ca succesor. Deci voi fotbal nu ati facut 15 ani, nici nu aveti dreptul sa faceti fotbal, conform legii sportului, care nu permite sa faci fotbal profesionist. Daca n-ai facut, nici nu poti face, ai cazut din drepturi. Daca nu ai voie sa faci fotbal, de ce sa ai tu clasa 41 la marcile tale, ca tu nu poti face fotbal profesionist. Cedem decaderea marcilor lor la clasa 41", spunea Becali in luna aprilie, dupa depunerea cererii.