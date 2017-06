O echipa din Liga I l-a ofertat pe Miriuta, la 24 de ore dupa ce antrenorul a fost dat afara de CFR

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Inlocuit de Dan Petrescu pe banca lui CFR Cluj, dupa un sezon in care a reusit sa duca echipa in Play Off-ul Ligii I, in ciuda situatiei financiare nu tocmai ideale, Miriuta ar putea ajunge la o alta formatie din Liga I.

FC Botosani a renuntat la antrenorul Leo Grozavu, iar sefii gruparii moldovene, Valeriu Iftime si Cornel Sfaiter, cauta o noua solutie. Initial, acestia au discutat cu tehnicianul Costel Enache, fost la Ceahlaul, dar in ultimele 24 de ore a aparut si varianta Miriuta, scrie ProSport.

"Costel Enache nu este antrenorul nostru. Si nu sunt suta la suta ca va fi! Noi am avut o discutie, dar nu am semnat nimic. Am avut o discutie sa alegem din trei-patru antrenor, cand a plecat Leo ultima data. Noi am plecat acum de la acea lista. Se spune ca e un om cu o modestie teribila, care cunoaste foarte mult copiii. Eu vreau un om care sa fie trup si suflet aici. Toti antrenorii care au venit la noi si-au facut un nume aici. Nu am adus un antrenor ultra titrat pentru ca exista aceasta stare", a spus Valeriu Iftime.

Cornel Sfaiter a confirmat ca a mai discutat cu Miriuta in trecut, antrenorul aproape de Botosani in urma cu ceva vreme.

"Noi am purtat doar o discute telefonica, l-am invitat la Botosani. Nu am semnat, nu am stabilit conditiile contractuale. Miriuta a fost la un pas sa vina la Botosani. Nu a venit pentru ca a primit oferta din Germania. Botosaniul era prima lui optiune in Romania", a spus si Sfaiter.