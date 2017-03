'Nu mai au rabdare 10 etape ca sa plece Reghe?!' Cand EXPIRA CECUL de incredere INFINITA primit de la Becali

Presiunea e din ce in ce mai mare pe umerii lui Reghecampf. Steaua a intrat in playoff, iar Becali nici nu se gandeste sa nu termine in primele doua locuri.

Mihai Stoichita crede ca Reghecampf trebuie sa ramana pana la finalul sezonului, indiferent de rezultatele din perioada imediat urmatoare.

"Nu mai au rabdare 10 etape daca chiar vor demisia? Ce sa faca acum? Ce sa schimbe altul intr-o saptamana? Sa vina unul mai norocos? Ce sa se intample acum? Lasa-l sa-si duca crucea pana la capat si sa dea Dumnezeu sa aiba minte ca sa indrepte situatia pana la sfarsit. Scandalul iscat in jurul lui MM nu are legatura cu jocul Stelei. Nu joaca Steaua prost ca a baut MM 100 de whiskey sau ce-o fi baut... Nu are nicio legatura si nicio relevanta. Este o chestie de cancan", a spus Stoichita la Dolce Sport.