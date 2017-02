'Nu intram pe teren, anunt de pe acum!" Scandal MONSTRU dupa ce Liga a amanat Poli Iasi - Astra

Iasiul nu e de acord cu decizia LPF de a reprograma jocul cu Astra!

Florin Prunea spune ca ii va da in judecata pe cei care au luat hotararea. Seful de la Iasi sustine ca terenul ar fi fost bun de joc maine seara si nu intelege motivele pentru care meciul contra campioanei a fost amanat. Fanii le-au dat o mana de ajutor sefilor echipei si au deszapezit atat tribunele, cat si suprafata de joc.

"Am primit o hartie din partea LPF prin care suntem instiitati ca meciul s-a amanat. Este o bataie de joc si o lipsa de respect fata de un oras intreg. Voi avea o discutie cu factorii de decizie si vom actiona in judecata pe cel care a decis amanarea partidei.

Anunt inca de pe acum ca nu ne vom prezenta la meciul din luna martie. Foarte multi suporteri au venit azi si au ajutat la deszapezirea stadionului. Terenul este in curs de curatare si va arata bine la ora meciului. Este o lipsa de bun simt fata de echipa, de jucatori, de intregul oras.

Am facut cheltuieli enorme cu organizarea, jucatorii sunt in cantonament. Vom ataca in instantele civile aceasta decizie. Cine a decis amanarea si-a asumat o mare nedreptate si trebuie sa raspunda. Nu este normal ca Iasiul sa aiba un tratament diferit fata de alte echipe si sa fie nevoita sa joace o intermediara, in timp ce alte echipe nu. Nu este caz de forta majora. La Iasi a fost soare azi, terenul ar fi aratat bine la ora meciului de vineri!", a spus Prunea, conform Mediafax.