'Nu dorm, infrangerile astea imi iau ani din viata! Jucatorii adusi nu sunt nici macar la nivelul celor care au ramas la echipa!' Cum traieste Sumudica DRAMA finalului de sezon

Marius Sumudica nu pleaca de la Astra inainte de finalul contractului. Ramane pana la vara, desi recunoaste ca infrangerile din ultima luma l-au epuizat.

Sumudica se ia din nou de sefii sai. I-au adus jucatori care nu-i pot inlocui pe cei care au plecat pe sume importante la Steaua.

"Sunt dezamagit, azi-noapte nici n-am dormit, n-am putut sa ma odihnesc. Sunt dezamagit pentru ca imi dau seama ca se inchide un ciclu. Cu jucatorii astia am facut performantele pe care le-am facut, in conditii destul de grele. Finalul de sezon regulat a stors tot din aceasta echipa. Dovedim ca suntem un club cu mentalitate mica, inca nu sanatoasa in a deveni o certitudine. Probabil si eu gresesc, nu reusesc sa gestionez situatia. Daca anul asta jucatorii reuseau rezultate ar fi fost extraordinar. Suntem echipa cu cele mai multe meciuri jucate, 47. Nu avem cel mai slab lot din play-off, nu suntem echipa care sa meritam acest loc.

Fata de anul trecut am pierdut 6 titulari: Queiros, Gaman, Boldrin, Amorim, Alibec si Enache. Jucatorii pe care ii avem acum si i-am adus la Astra nu se pot ridica la nivelul celor care au plecat. Tot ce am adus am adus sub valoarea celor care sunt deja la echipa, nu mai vorbesc de cei care au plecat! Sunt obosit, esecurile imi iau ani din viata. Succesiunea asta de rezultate negative nu mi s-a intamplat in cariera. Ma doare, simt ca nu e OK! Tot ce am spus si aseara am spus spre binele clubului", a spus Sumudica la Sport.ro.