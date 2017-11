Nu a vrut sa-l vada la Steaua, acum i-a prelungit contractul: "El ne-a calificat cu Plzen!"

Steaua a facut o mutare care pentru multi poate parea surprinzatoare. Ros-albastrii i-au prelungit contractul lui Filipe Teixeira, cel mai batran jucator din lotul lui Dica.

Mihai Stoica, cel care initial s-a opus transferului lui Teixeira, a fost cel care l-a sfatuit pe Becali sa-i ofere portughezului un nou contract.

"E foarte adevarat ca Gigi a vrut sa-l cumpere de foarte multi ani. Acum cinci ani cand a zis sa-l luam, eu ziceam ca e prea batran. L-am vazut si eram sceptic: <<Nu e prea batran?>>. Acum i-am propus lui Gigi sa-i prelungeasca. In semn de recunostinta i-am prelungit contractul. Este jucatorul cu cel mai mare aport in dubla cu Plzen, cele mai importante meciuri ale noastre", a declarat Mihai Stoica pentru Fanatik.

Teixeira are 37 de ani. In acest sezon a jucat in 19 meciuri pentru Steaua si a marcat 3 goluri.