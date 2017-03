Nu a negociat cu Becali dar ar prelua Steaua. Singur conditie, sa nu i se impuna echipa de start

Gladiatorii Romei contraataca: AS Roma - Olympique Lyon, joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Edi Iordanescu a vorbit despre negocierile sale "inexistente" cu Steaua si despre cum ar putea arata o colaborare intre el si echipa lui Gigi Becali.

"Niciodata nu am negociat cu un club care are antrenor. Cred ca e foarte bine ceea ce se intâmpla acum la Steaua. Cu Reghecampf, eu am o relatie bazata pe respect. El a facut performante la Steaua.

Pe Gigi Becali eu il cunosc foarte bine, ii stiu modul de lucru. Eu am un stil definit in aceasta meserie, am anumite principii. Acum depinde daca si cealata parte poate sa lucreze cu mine. stiu anumite lucruri, si bune, si rele. Eu sunt genul de antrenor care se implica total la club, in strategie, conditii, buget...

Cheia intr-o colaborare e comunicarea. Eu sunt deschis dialogului, deschis opiniilor, dar ceea ce inseamna activitatea mea, sunt persoana care tine sa decida echipa, schimbarile. Daca mi se impun anumite lucruri intr-o anumita maniera, atunci e altceva", a spus Iordanescu la Dolce Sport.