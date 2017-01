Noul pusti minune al Craiovei a scapat usor: nu va ajunge la operatie si va putea debuta de ziua sa in Liga I

Jovan Markovic (15 ani) este noul pusti minune propus de Craiova. Pe jumatate sarb, pe jumatate oltean, pustiul il are ca idol pe Ibrahimovic si a impresionat in amicalele din aceasta iarna.

Cariera lui Jovan Markovic putea incepe cum nu se poate mai prost, insa pustiul Craiovei a primit astazi o veste buna.

Tanarul jucator, care a debutat deja pentru Craiova in Cupa Romaniei, in meciul cu Dacia Unirea Braila, a capatat o accidentare in cantonament, iar stafful formatiei oltene se temea ca acesta va ajunge la operatie.

Markovic, care este aproape de a deveni unul dintre cei mai tineri debutanti din Liga I, a scapat insa mai usor.

Potrivit surselor www.sport.ro, tanarul jucator a efectuat in aceasta dimineata mai multe investigatii de specialitate, iar doctorii i-au pus diagnosticul: leziune de menisc.

Markovic va sta pana la o luna pe bara, dar a scapat de ceea ce ar fi putut insemna pana la un an de absenta in cazul unei rupturi.

Jovan Markovic va putea debuta in Liga I in aceasta primavara, dupa ce va implini varsta de 16 ani. Actualele regulamente interzic folosirea jucatorilor mai tineri de 16 ani.

Despre Markovic

La 15 ani, Markovic are deja 1.83 metri

Acesta evolueaza pe postul de atacant

Pustiul s-a nascut la Belgrad, din tata sarb si mama romanca

A copilarit in orasul Corabia, fiind crescut de bunica din partea mamei, dupa ce tatal l-a abandonat, iar mama a plecat la munca in Germania