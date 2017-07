"Nici nu vreau sa ma gandesc!" Anuntul lui Negoita despre varianta unui stadion nou pentru Dinamo

Negoita n-a glumit cand a spus ca se retrage de la Dinamo daca nu va fi construit un nou stadion in Stefan cel Mare. Arena ar trebui sa fie gata in 2 ani, pentru Euro.

De 3 ani se chinuie dinamovistii sa scape de batranul lor stadion. Negoita ameninta ca se retrage de la Dinamo daca nu se va ridica o noua arena in Stefan cel Mare.



"Nu putem vorbi despre viitorul lui Dinamo fara un stadion nou. E ca si cum am sta intr-o casa foarte veche care se darama pe noi. Nici nu vreau sa ma gandesc la varianta in care stadionul lui Dinamo nu se renoveaza" a spus Ionut Negoita.



Dinamo joaca pe National Arena, dar are si o varianta de rezerva - arena din Cotroceni pentru meciurile mai usoare.