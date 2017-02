"Neymar de Romania", pustiul care a copilarit pe terenurile Academiei. Cine e "celalalt fiu" al lui Hagi, marele pariu pentru 2017

Liga Campionilor revine cu un supermeci. PSG - Barcelona deschide optimile UCL in aceasta seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. In celalalt meci al serii se vor duela Benfica si Borussia Dortmund.

Pe primul loc al clasamentului, la 6 puncte de Steaua si deja calificat in Play Off-ul Ligii I, Gica Hagi nu schimba entuziasmul tinerilor pe experienta unor fotbalisti mai in varsta. Ajuns intr-o postura in care unii antrenori ar prefera sa mizeze pe experienta pentru a se apropia si mai mult de castigarea unui trofeu, Hagi alege sa bage in teren jucatori precum Nedelcu, Hodorogea ori Florinel Coman. Si o face cu succes.

Viitorul a invins-o, luni seara, fara drept de apel pe Pandurii, scor 3-0, la capatul unui meci in care au punctat Iancu, Chitu si Florinel Coman. Daca primele doua nume sunt deja cunoscute in Liga I, ultimul reprezinta inca un mare pariu al lui Hagi. Insa un pariu care a punctat de 3 ori in ultimele 3 meciuri, fiind introdus de doua ori din postura de rezerva!

"Celalalt copil al lui Hagi"

Florinel Coman este un fotbalist care se identifica cu Academia Hagi, fiind totodata si unul dintre reprezentantii valului de jucatori creati in proportie de 100% pe terenurile de la Ovidiu.

Daca nume precum Chitu (25 de ani) ori Iancu (22) au ajuns la Academie undeva in jurul adolescentei, Coman a pus pentru prima data piciorul la scoala de fotbal a lui Gica Hagi cand era inca elev de scoala primara.

Academia a fost pentru Coman "acasa" pentru multi ani, ani in care "mama si tata", din indepartata Spanie, au fost adesea doar voci in receptorul telefonului, iar viata s-a desfasurat intre doua locuri: terenul de fotbal si sala de clasa.

Provenit dintr-un oras in care oportunitatile sunt mai degraba rare, Braila, pustiul s-a agatat de poate singura sansa de a-si fructifica talentul.

La Academie, pustiul, mai intai timid, apoi rebel, dupa cum este caracterizat de unul dintre antrenorii sai, totodata si coordonatorul Academiei, Marius Codescu, a invatat ce inseamna sacrificiul, dar si gandirea de campion.

Crescut mai intai de bunici, dupa ce parintii sai au fost nevoiti sa ia drumul strainatatii pentru a-si putea asigura un venit, Coman a avut un start dificil la Academie, ajungand devreme sa invete ce inseamna sa te descurci pe cont propriu.

Numai ca, dupa cum spune si Hagi, la Academie nimeni nu este niciodata singur. Florin a devenit unul dintre componentii generatiei '98 si chiar mai mult de atat, "celalalt copil al lui Gica Hagi". Pana la plecarea lui Ianis in Italia, cei doi au format o legatura foarte stransa, plecata mai intai de la modul timid in care braileanul s-a prezentat in fata colegilor. Intr-un articol documentat de DoR.ro (Decat o Revista), acesta a povestit ca a ajuns sa formeze prima data echipa cu Ianis Hagi la un joc scoala de "avioanele", in care au castigat toate meciurile. Dupa acel moment, cei doi nu au mai fost doar coechipieri, insa buni prieteni.

"Neymar de Romania"

Ajuns la 18 ani, Coman nu mai este, insa, doar copilul care stie toate colturile Academiei de la Ovidiu, insa un fotbalist in ascensiune.

Un spirit rebel, mai mereu in capul listei de penalizari, pentru ca se roaga de antrenori sa il lase pe el si pe colegi sa vada si meciurile care se termina mai tarziu de 22:30 sau pentru ca mai ascunde telefonul mobil sub perna, Coman si-a castigat renumele de "Neymar". Asta datorita look-ului, dar si a talentului.

Coman a fost in ultimele sezoane unul dintre motoarele echipei de juniori, campioana nationala in Romania si calificata in primavara UEFA Youth League.

La echipa mare, acesta a bifat deja 15 aparitii in acest sezon, marcand 3 goluri.

Cota de piata a tanarului atacant este de 350.000 de euro, potrivit transfermarkt.de, dar in acest moment nu e transferabil nici macar pe o suma de unul sau doua milioane.

Cifrele lui Coman la Viitorul

Debut: 18 aprilie 2015 | 12 minute jucate intr-un Viitorul - Astra

Aparitii: 26

Minute jucate in Liga I: 1365

Goluri: 3

Meciuri in UEFA Youth League: 6

Goluri in UEFA Youth League: 4

Meciuri Romania U17: 6

Goluri Romania U17: 4

Meciuri Romania U19: 3

Goluri Romania U19: 2