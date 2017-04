Negocieri confirmate pentru un alt mijlocas. Spre cine s-a reorientat Becali dupa ce Deac s-a razgandit

► Superkombat INVAZIA GREILOR e vineri seara la Sport.ro de la 20:00

Cornel Sfaiter, presedintele lui Botosani, a dezvaluit ca a negociat deja cu Gigi Becali pentru Morutan, tanarul mijlocas central de la echipa moldoveana.

Morutan are 17 ani si joaca in spatele varfului, acolo unde Steaua incearca sa il transfere si pe Deac, insa acesta pare ca s-a razgandit si vrea sa ramana la CFR, desi Becali anuntase ca s-a inteles cu el.

"Am discutat cu domnul Becali despre Morutan. Acest baiat e urmarit de multe cluburi, dar in Romania cred ca doar Steaua si-l poate permite. Sunt insa multe formatii de afara care il vor. Nu vreau sa va zic cati agenti au sunat. Sunt echipe din Olanda, din Germania si din Franta. E vizibil faptul ca e foarte talentat. Eu as spune ca este in top 5 cei mai talentati romani.

Am stiut de cand l-am luat ca este un fotbalist important. il dorea si domnul Hagi, care stim bine ca simte foarte bine jucatorii. Nu vreau sa vorbesc acum de un pret, dar va fi un jucator scump, foarte scump", a declarat Sfaiter pentru Gazeta.