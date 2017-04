"Ne-am culcat la 3 dupa meciul cu Dinamo, am fost obositi" Multescu, critici dure pentru Ivan dupa eliminare

CSU Craiova 1-4 CFR Cluj / Antrenorul gazdelor a pus infrangerea cu CFR pe seama oboselii.

"A venit aceasta infrangere intr-un moment neasteptat. E exagerat rezultatul, au inscris si ce n-au avut si le-am dat noi. Am avut ocazii sa inscriem, a fost si oboseala si fizica, si mentala.



Noi am inceput meciul de miercuri si l-am terminat joi, am ajuns la 3 acasa, ei au avut o zi in plus de pauza si a fost antrenament cu Timisoara. Am avut o zi in minus dupa 120 de minute.



Am condus jocul insa lent si previzibil si ei din greselile noastre, noi am pierdut si ei au trimis-o in vinclu. Noi am ratat si ei au inscris.



(Ivan) N-avea voie sa faca acest lucru. E prea tanar, n-ai voie sa iei cartonas rosu atat de usor" a declarat Gheorghe Multescu la Digi Sport.