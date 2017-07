"Ne-a fost propus un fundas cu 800 000€ salariu!" Anuntul lui Dica despre cea mai mare problema pe care o are

Steaua a cautat fundasi toata vara, dar toate variantele pe care le-a avut au cazut, rand pe rand.

Niculae Dica recunoaste negocierile cu Joao Afonso si Willusz. Clubul a discutat cu ambii, insa n-a ajuns la nicio intelegere. Fotbalistii au primit oferte mai bune si au refuzat, desi initial se aratasera interesati sa vina in Romania. Dica e constient ca are o problema in aparare si ii cere lui Becali inca doi fundasi centrali.

"De ales, noi am ales. Cred ca am vazut peste 50 de fundasi in aceasta perioada, m-am oprit si la unii dintre ei, cinci sau sase. Dar din pacate nu am reusit sa-i luam. Nu stiu ce s-a intamplat la negocieri. Initial acceptau, apoi mai cereau timp de gandire. Joao Afonso a acceptat sa vina, apoi a vrut sa mai astepte si s-a dus la Cordoba. Pentru polonez am trimis oferta, iar seara a semnat cu Rostov. Din Romania m-am gandit doar la un singur fundas central. Deocamdata nu e nimic, nu avem ce sa anuntam. Am vazut alti jucatori, avem alte discutii. Pana nu se semneaza, nimic nu e sigur.

Trebuie sa avem 4 fundasi centrali, noi acum avem doar doi. Solutii putem gasi pentru un meci-doua, dar in momentul de fata avem doar doi fundasi centrali de meserie. Ne sta putin inima cand vreunul dintre ei are o mica problema. Vrem sa aducem un fundas central cel putin la nivelul celor pe care ii avem acum. Dureaza foarte mult, vrem pe cineva care sa-si doreasca sa vina. Ni s-a oferit un fundas cu 800 000 salariu, nu putem sa platim asa ceva. Chiar si 400 000 de euro pentru un fundas in Romania e un salariu prea mare!", a spus Dica la Digisport.