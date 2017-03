"N-avem atacanti! Ivan? Nu poti merge la nationala cu asemenea executii!" Multescu l-a facut praf pe Ivan dupa meciul cu Dinamo

Dinamo 0-0 CSU Craiova / Antrenorul oaspetilor a criticat evolutia atacantilor echipei sale.

Andrei Ivan si Simon Mazarach au fost tinta criticilor antrenorului Multescu pentru egalurile cu Astra si Dinamo. Ivan a ratat singur cu portarul in partida de pe National Arena.

"Am reusit sa supravietuim. Am incercat sa-i surprindem cu 2 atacanti, ne-a reusit si am avut situatii de gol. Dar din pacate nu avem atacanti, acesta este crudul adevar. Doua partide in care trebuia sa avem 6 puncte, dar ratam foarte.



La echipa nationala sa mergi cu asemenea executii este greu. A jucat foarte bine in acest sezon, dar nu stiu ce e cu el de 2 meciuri. Am avut antrenamente specifice cu atacantii. Explicatii? Nu poate sa o bage in parte. Am facut tot ce se putea, am jucat si cu 1 atacant, si cu 2 si cu 3. Am gandit o echipa foarte ofensiva. Am riscat putin.



Foarte bine vine aceasta pauza pentru ca avem atatia accidentati. Si numai noi am avut galbene. Nu inteleg cum se poate arbitra perfect o repriza si apoi numai intr-o directie. Ratarile sunt prima problema dar asta se mai poate rezolva, din pacate arbitri fac parte din joc" a spus Gheorghe Multescu la Digi Sport.